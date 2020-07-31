يستعد دير سانت كاترين فى جنوب سيناء، لاستقبال رواده بعد غلقه لمدة 4 أشهر، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.



قال اللواء طلعت العنانى، رئيس مدينة سانت كاترين: إنه من المقرر أن يستقبل دير سانت، اليوم الجمعة، السائحين والزوار من مختلف جنسيات العالم، وسوف يجرى زيارة الدير خلال 3 ساعات فقط بداية من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 11:30 ظهرا.



وأوضح رئيس المدينة، أنه سيجرى استقبال السائحين الزائرين للدير فقط، مع عدم السماح بالإقامة به؛ نظرا لتوقف دار الضيافة بالدير عن العمل، حتى الانتهاء من الترتيبات الخاصة بإعادة فتح دار الضيافة، والمقرر إعادة فتحها فى أواخر شهر أغسطس المقبل.



وأكد أن زيارة الدير سوف تقتصر على المنطقة المحيطة ببئر النبى موسى، وشجرة العليقة المقدسة، ولا تتوافر إمكانية زيارة الكنيسة ومعرض الأيقونات، نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا.



وأضاف رئيس المدينة، أنه سيجرى دخول السائحين للدير على مجموعات، ولا يزيد عدد كل مجموعة عن 20 سائحا، ولمدة 10 دقائق فقط لكل مجموعة، مع ضرورة ارتداء الكمامات وتوافر مطهر اليدين مع كل سائح.