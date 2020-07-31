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روسيا تجري أكثر من 28 مليون فحص مخبري للكشف عن كورونا

موسكو - أ ش أ
نشر في: الجمعة 31 يوليه 2020 - 9:53 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 يوليه 2020 - 9:53 ص

أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية عن إجراء أكثر من 28 مليون فحص مخبري للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم روسيا منذ انتشار الوباء وحتى يومنا الحاضر.

وذكرت الهيئة الروسية - في بيان لها اليوم الجمعة - أن أكثر من 257 ألف شخص في البلاد مازالوا تحت الإشراف الطبي بسبب الاشتباه بإصابتهم بالفيروس التاجي.

وأضاف البيان أنه تم اجراء 303 آلاف فحص مخبري للكشف عن الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية وحدها.

يذكر أن روسيا سجلت أمس الخميس 5509 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 834 ألفا و499 إصابة في ظل عدد وفيات إجمالي جراء الفيروس بلغ 13802 حالة وفاة.


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