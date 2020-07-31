بايدن لترامب في رسالة غير مباشرة: لن تحتاج إلى القلق من تغريداتي بعدما أصبح الرئيس

وجه المرشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، رسالة غير مباشرة لمنافسه الرئيس الحالي دونالد ترامب.



وقال بايدن، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة: "لن تحتاج إلى القلق من تغريداتي عندما أصبح الرئيس"، في إشارة إلى حرص ترامب الدائم على نشر التغريدات على "تويتر"، واستخدامها في مهاجمة خصومه وانتقاد بعض الشخصيات.

You won't have to worry about my tweets when I'm president. — Joe Biden (@JoeBiden) July 30, 2020

وهاجم الرئيس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، جو بايدن منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، ووصفه بأنه "دمية اليسار".

وقال ترامب في سلسلة من التغريدات عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن "الإعلام المُفبرك" يحاول تصوير المتظاهرين في سياتل وبورتلاند بـ"الرائعين" والبريئين".

وأضاف ترامب: "في الواقع هؤلاء مرضى وأناركيون مختلون ومخربون... وسيدمرون مدننا الأمريكية في حال فاز جو النائم (جو بايدن)، دمية اليسار... الأسواق ستنهار والمدن ستحترق وبلادنا ستعاني كما لم يحدث من قبل"، وفقا لموقع "يورو نيوز" الإخباري.

وتوعد ترامب في تغريدة أخرى بمحاسبة "الأناركيين والمخربين والمتظاهرين" في حال أقدموا على تخريب مقر المحكمة الفيدرالية في بورتلاند أو أية مبانٍ فيدرالية أخرى".

كما انتقد ترامب في تغريدة أخرى "الترند" (المواضيع الأكثر تداولاً) في تويتر، قائلا : "من المقرف أن في خانة المواضيع الأكثر تداولاً مواضيع كثيرة عني وهي دائماً سلبية. إنهم يبحثون عن أي شيء يجدونه، ويحولنه إلى شيء سيء، يثيرونه، ويحاولون تسويقه (جعله متداولاً)... هذا ليس عادلاً".

إلي ذلك، تقرر تغيير مكان انعقاد أول مناظرة انتخابية بين ترامب وبايدن إلى كليفلاند في ولاية أوهايو في 29 سبتمبر المقبل، حيث ستعقد المناظرة في مقر كلية الطب بجامعة ويسترن ريزيرف، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"

وكان من المقرر إقامة المناظرة في جامعة نوتردام في ولاية إنديانا، إلا أن المكان تم تغييره بسبب مخاوف حيال الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي تقدم بايدن على ترامب بـ10 نقاط مئوية على المستوى الوطني، وفقا لموقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي.

وأوضح الاستطلاع الذى أجرته مؤسسة يوجوف لصالح شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية أن بايدن حصل على دعم 51 % من الناخبين المحتملين، مقابل 41% لترامب، فيما ذكر 4% من المشاركين في الاستطلاع أنهم لم يحددوا موقفهم بعد، بينما قال 4% آخرون أنهم سيصوتون لصالح شخص آخر.

وشمل الاستطلاع عينة من ألفين شخص على المستوى الوطني خلال الفترة ما بين 21 و 24 يوليو الجارى. وبلغ هامش الخطأ 2.5 %.