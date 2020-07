بايدن لترامب في رسالة غير مباشرة: لن تحتاج إلى القلق من تغريداتي بعدما أصبح الرئيس

وجه المرشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، رسالة غير مباشرة لمنافسه الرئيس الحالي دونالد ترامب.



وقال بايدن، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة: "لن تحتاج إلى القلق من تغريداتي عندما أصبح الرئيس"، في إشارة إلى حرص ترامب الدائم على نشر التغريدات على "تويتر"، واستخدامها في مهاجمة خصومه وانتقاد بعض الشخصيات.

You won't have to worry about my tweets when I'm president.