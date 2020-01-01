فيتنام تسجل أول حالة وفاة بسبب كورونا بعد زيادة مفاجئة في الإصابات

أكدت فيتنام، التي بدا أنها تمكنت من تحجيم انتشار الفيروس لأكثر من ثلاثة أشهر، أول حالة وفاة بسبب الوباء بعد ظهور حالات إصابة جماعية مفاجئة في مدينة دانانج، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبورج" للأنباء اليوم الجمعة.

وتأتي وفاة رجل يبلغ 70 عاما بعد حوالي سبعة أشهر من تسجيل البلاد أول حالة إصابة بالفيروس. وكان الرجل، الذي لديه تاريخ من الإصابة بضغط الدم المرتفع ومشكلات صحية أخرى، قد تم نقله للعلاج من مشاكل بالكلى في مستشفى بمنطقة دانانج، عندما أثبتت الاختبارات إصابته بالفيروس يوم الأثنين الماضي.

وتوفي نتيجة لأزمة قلبية ومضاعفات بسبب مرض كوفيد-19، طبقا لمنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة.

وحالة الوفاة تلك هي أحدث مؤشر على أن وضع الفيروس في البلاد يزداد سوءا، وسط زيادة في الإصابات المحلية في منطقة دانانج بعد أشهر من الهدوء.

وكانت الحكومة الفيتنامية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة إصابة 45 حالة جديدة بمرض "كوفيد 19"، وجميعها مرتبطة بالمستشفيات في مدينة دا نانج الساحلية، مصدر أكبر تفش في البلاد.

وقالت وزارة الصحة بالبلاد في بيان إن الحالات المؤكدة حديثا هي لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و87 عاما، وجميعهم إما مرضى في المستشفيات أو من أفراد الأسر الذين يقومون برعايتهم.

وتمثل القفزة في الحالات أكبر زيادة في انتقال العدوى محليا حتى الآن.

ويأتي تفشي المرض بعد الاعلان عن حالة مؤكدة في مستشفى دا نانج في 24 يوليو، والتي أنهت 99 يوما بدون انتقال الفيروس محليا داخل المجتمع.

ومع تنامي المخاوف من موجة ثانية، استجابت فيتنام بسرعة، وأجرت فحوصات جماعية في دا نانج وهانوي ومدينة هو تشي منه ووضعت أكثر من 53 ألف شخص في الحجر الصحي.

ويجري مسؤولو الصحة في هانوي خلال الفترة بين يومي الخميس والسبت، فحوصات لأكثر من 21 الف من سكان العاصمة الفيتنامية الذين زاروا دا نانج في يوليو.