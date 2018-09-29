فرنسا تسجل أكثر من 1300 إصابة جديدة بكورونا لليوم الثالث على التوالي

سجلت السلطات الصحية الفرنسية 1346 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات 187919 حالة.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية- حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة - إنه يوجد 371 شخصا في وحدات العناية المركزة، بسبب المرض بما يشكل انخفاضا بعشرة مرضى عن الرقم السابق.

وهذا هو اليوم الثالث على التوالي، الذي يزيد فيه عدد الإصابات اليومية الجديدة عن 1300 في أعلى معدل منذ أواخر أبريل.

وارتفع العدد أمس الخميس، مريضا واحدا عن الأربعاء، بما يشكل أول زيادة يومية بعد تراجع يومي منذ التاسع من أبريل.