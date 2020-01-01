تشديدات لمنع دخول شواطئ مصيف بلطيم ومحافظ كفر الشيخ يشيد بالتزام المواطنين

شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، تواجداً أمنياً مكثفاً بجميع مداخل شواطئ المدينة؛ تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وتم منع دخول الراغبين في الدخول للشواطئ إلا ملاك العشش والفلات الحاصلين على تصاريح من رئيس مدينة مصيف بلطيم.

وقال نور الدين إن مصيف بلطيم يشهد تشديدات أمنية لمنع دخول المواطنين؛ حرصا على سلامتهم، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أنه لم يُسمح إلا لملاك الفلات والمقيمين بالمصيف فقط، مع منع التجمعات بالشواطئ.

وأشاد محافظ كفر الشيخ بالتواجد الأمني بالتعاون مع اللواء خالد العزب مدير أمن كفر الشيخ، كما أشاد بالتزام المواطنين؛ حفاظا على صحتهم، مؤكدًا أن غرفة عمليات بالمحافظة وغرفة العمليات بمجالس المدن والمديريات تتابع ما تشهده المحافظة من التزام المواطنين، والحالة الأمنية، وتوافر السلع.

وأكد المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه يتابع باستمرار إغلاق مداخل شواطئ مصيف بلطيم، تنفيذا لتعليمات محافظ كفر الشيخ، وتم التنسيق مع الجهات الأمنية بتواجد أمني مكثف بمداخل المصيف وعلى كورنيش وشواطئ المدنية وعدم السماح بالدخول من بوابة المصيف، والدخول للملاك فقط بتصريح معتمد من المدينة.

وأضاف رئيس مدينة مصيف بلطيم أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وجه بضرورة المرور اليومي المستمر على مختلف شواطئ المدينة؛ لمتابعة التزام المواطنين المقيمين بالتعليمات بعدم النزول على الشاطئ، ومنع التجمعات بكورنيش المدينة والحدائق العامة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بكل حزم وشدة؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.