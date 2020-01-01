أيرلندا تحتفل بعيد الأضحى وتجمع 200 مسلم لإداء الصلاة بحضور حكومي

احتفلت أيرلندا بأول أيام عيد الأضحى المبارك بتجمع للمسلمين أقيمت خلاله صلاة العيد.

وقالت هيئة السياحة الأيرلندية في بيان صدر في دبي، اليوم الجمعة، إن التجمع ضم 200 مسلم أيرلندي في دبلن للاحتفال بعيد الأضحى، مشيرة الى أن صلاة العيد أقيمت في "كروك بارك" غرب دبلن، والتزم الحاضرون بقواعد التباعد الاجتماعي.

وذكرت في البيان الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في دبي، صورة منه "أن التجمع شهد مشاركة عدد كبير من الإيرالنديين إخوانهم من المسلمين للاحتفال بهذه المناسبة".

والاحتفال يعد من أوائل التجمعات العامة التي تقام في أيرلندا منذ مارس الماضي وحضره ممثلون عن الحكومة وسفراء، والتزم جميع المشاركين بارتداء الكمامات الواقية لضمان أقصى مستويات السلامة.

وقال آيسلينج ماكديرموت ممثل هيئة السياحة الأيرلندية: "أيرلندا بلد شامل ومتنوع ثقافيًا، وتجمع عشرات الأشخاص لصلاة العيد، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي. نتمنى للجميع عيد مبارك".