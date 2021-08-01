قال الفنان أيمن الشيوي، إنه ترك مصر لمدة 5 سنوات بعد فيلم «همام في أمستردام» للحصول على الدكتوراه من إيطاليا، مشيرًا إلى أن ترشحيه لدور بمسلسل «حدائق الشيطان» كان مفاجأة له.

وأوضح «الشيوي»، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن شخصيته في المسلسل عبارة عن شخص صعيدي، قائلًا إن الأمر كان مفاجئًا له؛ لأنه كان محصورًا قبل ذلك في الأدوار الأجنبية.

وتابع أن العديد من الصعايدة أشادوا بدوره في مسلسل «حدائق الشيطان»، معلقًا: «الراجل الفكهاني اللي أنا بشتري منه الفاكهة قام أخدني بالحضن، وقال لي هو ده الصعيدي صح».

وأشار إلى أنه قدم الكثير من الشخصيات في العديد من الأعمال الدرامية والأفلام السينمائية، ولكنه كان حريصا على عدم تكرار الأدوار، لافتًا إلى أنه قدم أكثر من شخصية للخواجة بشكل مختلف.



