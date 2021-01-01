 الرئيس الأمريكي يرجح فرض قيود صحية جديدة لمواجهة فيروس كورونا قريبا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الأمريكي يرجح فرض قيود صحية جديدة لمواجهة فيروس كورونا قريبا

واشنطن - أ ش أ
نشر في: السبت 31 يوليه 2021 - 9:56 ص | آخر تحديث: السبت 31 يوليه 2021 - 9:56 ص

رجح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن تصدر قريبا في الولايات المتحدة توصيات أو تفرض قيود صحية جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مرحبا في الوقت نفسه بعودة عجلة التطعيمات إلى الدوران بسرعة في البلاد.

وقال بايدن -في تصريحات قبيل مغادرته البيت الأبيض على متن المروحية الرئاسية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت- "إن الولايات المتحدة شهدت أمس يوما جيدا من ناحية التطعيم، إذ جرى إعطاء نحو مليون حقنة، في الوقت الذي تعمل فيه إدارته على تسريع عجلة التلقيح التي شهدت تراجعا بطيئا".

وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي على الأمريكيين توقع صدور توصيات إضافية من السلطات الصحية أو إجراءات ملزمة جديدة، قال بايدن للصحفيين "على الأرجح"، إلا أن الرئيس الأمريكي لم يذكر نوع الإجراءات التي كان يتحدث عنها، في الوقت الذي بدأت فيه السلطات الفيدرالية الأمريكية، وكذلك مسؤولون محليون وشركات، بتشديد البروتوكولات الصحية.

وفي مواجهة المتحورة دلتا السريعة الانتشار، أوصت السلطات الأمريكية مواطنيها الموجودين في أماكن ينتشر فيها الفيروس بشكل كبير، بأن يضعوا كمامات في الأماكن الداخلية حتى لو كانوا ملقحين بالكامل.


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