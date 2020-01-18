مديرة المعونة الأمريكية تزور دارفور وتؤكد وقوف بلادها مع السودان

أكدت المديرة التنفيذية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (المعونة) سامنتا باور، وقوف بلادها مع السودان وثورته التي قادها شعبه وصولا للتنمية والاندماج في المجتمع الاقتصادي الدولي.



واستهلت المسؤولة الأمريكية، زيارتها إلى السودان من اقليم دارفور، حيث التقت مع والي شمال دارفور نمر عبد الرحمن، وتلقت عرضا عن الأوضاع في الولاية.



وقالت باور، إنها تزور السودان اليوم وهو "يسعى لقيام نظام ديمقراطي يقوده المدنيون بعد أن أزال الشعب السوداني الشجاع النظام الدكتاتوري من الحكم".



وأوضحت أنها أتت إلى السودان بغرض اللقاء بقادة البلاد ومنظمات المجتمع المدني الذي يقود هذا الحراك نحو النظام الديمقراطي، لاستكشاف سبل تعزيز الشراكة السودانية الأمريكية.