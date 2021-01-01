 إذاعة تونسية: توقيف قيادي بحركة النهضة بسبب تحريضه على العنف والاقتتال - بوابة الشروق
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إذاعة تونسية: توقيف قيادي بحركة النهضة بسبب تحريضه على العنف والاقتتال

هديل هلال
نشر في: السبت 31 يوليه 2021 - 10:29 م | آخر تحديث: السبت 31 يوليه 2021 - 10:29 م

قالت إذاعة «موزاييك» التونسية، إن قوات الأمن الوطني بالمهدية تمكنت بالاشتراك مع الحرس الوطني والجيش الوطني، اليوم السبت، من إيقاف القيادي في حركة النهضة رضا رادية.

وأشارت الإذاعة عبر موقعها الرسمي، مساء السبت، إلى أن وقف «رادية» يتعلق بنشره لفيديوهات «تحرض على العنف والاقتتال وتدعو إلى الفتنة وسب وشتم رئيس الجمهورية».

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد اتخذ قرارات عدة غيرت المشهد السياسي في تونس، بينها تجميد عمل البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي، عقب احتجاجات شعبة واسعة ضد فشل السلطة التنفيذية ومجلس النواب الذي يسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية بزعامة راشد الغنوشي، في مواجهة الأزمات التي تضرب البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأعلن سعيّد عن هذه القرارات بموجب الفصل 80 من الدستور عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج، فيما تُواجه البلاد أزمة غير مسبوقة على المستوى السياسي والصحي أيضا في صراعات على السلطة وتعنت الإخوان.


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