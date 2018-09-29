أردوغان: تخصيص 6 ملايين دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة في المناطق المتضررة من الحرائق

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن تقديم تسهيلات للمناطق المتضررة من الحرائق، منوهًا إلى تنفيذ العقاب الرادع بحق المتورطين في اندلاع تلك الحرائق.

ونقلًا عن وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء السبت، قال «أردوغان» إنه خصص 50 مليون ليرة «نحو 6 ملايين دولار»؛ لتلبية الاحتياجات العاجلة في المناطق المتضررة جراء الحرائق، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من بناء المنازل في المنطقة المنكوبة.

ولقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم بينهم رجلي إطفاء، بينما أصيب العشرات بجروح في حرائق ضربت جنوب وجنوب غربي تركيا على مدار الأسبوع.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا، اليوم السبت، قالت فيه إن «مصر تابعت بمزيد من الحزن والأسى أنباء الخسائر البشرية الناتجة عن اندلاع حرائق الغابات في عدد من المناطق المختلفة في تركيا».

وأضافت في بيانها: «وإذ تتقدم مصر في هذا الإطار بخالص التعازي لأسر الضحايا وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، فإنها تؤكد على تضامنها مع الشعب التركي الشقيق في مواجهة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية».