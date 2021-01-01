فريدة الشوباشي تهاجم الإخوان: «الواحد منهم يبقى تخين أد كده لكن مبيعرفش يفكر»

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن مسمى حركة النهضة الإخوانية في تونس لا ينطبق على واقع الجماعة، مؤكدة أن الحركة قادت تونس إلى الانحدار على مدار عشر سنوات من حكمها.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "حصاد الأسبوع" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن حركة النهضة أوصلت تونس إلى الحضيض، مؤكدة أنها تتحمل مسؤولية تردي الأزمة الصحية في ظل جائحة كورونا وما تشهده من نقص حاد لأسطوانات الأكسجين".

وتابعت: "الواحد فيهم يبقى تخين أد كده وشايف نفسه فاهم كل حاجة إن ربنا اصطفاه علشان يعذبنا لكن مبيعرفش يفكر على الإطلاق".

وعلّقت الشوباشي، على تصريحات راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة والتي زعم خلالها أن الشعب مؤيد لهم، واصفة إياه بـ"الكاذب"، واستدلت على ذلك بأن الشعب التونسي إذا كان مؤيدًا للإخوان لنزل إلى الشارع فورًا.

وأشارت إلى الغنوشي هدد أوروبا بخطر الإرهاب بحديثه عن أن 500 ألف تونسي سيتوجّهون إلى هناك، وقالت - مخاطبة زعيم الحركة الإخوانية: "ليه الـ500 ألف دول منزلوش يدافعوا عن اللي إنت بتعمله".

وأوضحت أن ما فعلته النهضة في تونس يشبه ما حدث مثل خلال حكم الإخوان، من تفاقم كبير للأزمات المعيشية لا سيّما انقطاع الكهرباء واختفاء البنزين وعدم توفر الخبز.