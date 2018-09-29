ولاية سنار السودانية تعلن حالة الاستنفار القصوى بسبب ارتفاع مناسيب النيل الأزرق

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أعلن والي ولاية سنار السودانية، الماحي محمد سليمان، حالة الاستنفار القصوى بسبب ارتفاع مناسيب النيل الأزرق في معظم الأحباس بالولاية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء السبت، قال الوالي إن حكومته ولجنة أمنها ستظل في حالة انعقاد دائم تحوطاً لأي طارئ.

ودعا لدى وقفه على مناطق الهشاشة بالجسر الواقي لمدينة سنجة، المواطنين القاطنين على النيل بأخذ الحيطة والحذر؛ بسبب المعلومات الواردة عن ارتفاع مناسيب النيل الأزرق وهطول أمطار غزيرة في أعالي الهضبة الإثيوبية تحسباً للفيضان.

وقال، إن حكومته وجهت بمضاعفة العمل في كل من كبري المالية وسقاي حريري وجنينة الحكومة بعد ارتفاع منسوب المياه حتى لا ترتد إلى داخل مدينة سنجة عبر مجاري التصريف.