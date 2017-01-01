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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

الإسكندرية 32 24

وادي النطرون 34 24

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 24

دمنهور 34 24

بلطيم 32 25

مطروح 32 23

السلوم 33 24

سيوة 37 23

بورسعيد 33 25

دمياط 32 25

الزقازيق 35 24

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 23

العريش 33 24

رفح 32 25

رأس سدر 36 26

نخل 36 18

نويبع 38 27

طابا 36 27

كاترين 34 19

الطور 35 24

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 40 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 38 24

بني سويف 38 24

المنيا 38 24

أسيوط 39 24

سوهاج 39 25

قنا 40 25

الأقصر 41 26

أسوان 42 27

إدفو 42 28

أبوسمبل 41 27

الوادي الجديد 41 22

شلاتين 41 26

أبو رماد 39 27

حلايب 36 26

رأس حدربة 36 26