محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية في حملات النظافة والإنارة

حملات مكثفة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات وصيانة أعمدة الانارة بـ 5 مراكز

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الحملات اليومية التي تنظمها الوحدات المحلية بالمراكز والقرى التابعة لها بنطاق المحافظة، فيما يخص الحالة العامة للنظافة والإشغالات والإنارة؛ بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبها، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط أعمال رفع القمامة والمخلفات من نقاط تجميعها ونقلها إلى المقالب العمومية؛ حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ومن أجل بيئة صحية ونظيفة.

وتم رفع المخلفات بحي جنوب وغرب المدينة وبعض القرى شملت قرية قلوصنا والبيهو وطحا الاعمدة ونزلة شادي وبنى سمرج وطريق طرادي النيل، بالإضافة إلى متابعة الحالة العامة للنظافة بمناطق الشيخ أحمد والمطافي والسلخانه والحديد والصلب وبرج الإذاعة والتلفزيون وسينا كولا أرض أبو سيدهم وعزبة بنيامين وعزبة الباشا والمدرسة التجريبية.

وتم رفع القمامة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية؛ لإعادة الواجهة الحضارية للمركز وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة.

وفى مركز ومدينة بنى مزار، نظمت الوحدة المحلية حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بقرية القيس والطريق الدائري حيث تم رفع وازالة كافة المخلفات والمواد الصلبة من نقاط التجميع وتمهيد الطريق وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية، في إطار النهوض بمنظومة النظافة ورفع كفاءة الطرق وخلق سيولة مرورية وإضفاء الطابع الجمالي ومراعاة البعد البيئي.

وواصلت الوحدات المحلية لمراكز "ديرمواس ـ العدوة ـ مطاي"، تنفيذ أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وذلك من خلال رفع تراكمات القمامة من الأحياء والشوارع الرئيسية والقرى التابعة لها باستخدام معدات الوحدة المحلية ونقلها للظهير الصحراوي، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بالطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بنطاق كل مركز تيسيراً على المارة من المواطنين والمركبات؛ تنفيذاً لخطة المحافظة للنهوض بمنظومة النظافة ورفع كفاءة الطرق وخلق سيولة مرورية وإضفاء الطابع الجمالي ومراعاة البعد البيئي وأيضا دعم الانارة العامة.