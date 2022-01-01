 إيرادات هيئة الأوقاف تتجاوز 134 مليون جنيه خلال يوليو من العام المالي الجاري - بوابة الشروق
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إيرادات هيئة الأوقاف تتجاوز 134 مليون جنيه خلال يوليو من العام المالي الجاري

القاهرة - أ ش أ
نشر في: الأحد 31 يوليه 2022 - 5:24 م | آخر تحديث: الأحد 31 يوليه 2022 - 5:24 م

سجلت هيئة الأوقاف المصرية إجمالي متحصلات من الإيرادات، خلال شهر يوليو من العام المالي الجاري (2023/2022)، بلغ 134 مليونا و24 ألفا و571 جنيها.

وذكرت وزارة الأوقاف -في بيان، اليوم الأحد- أن خلال يوليو -الشهر الأول من العام المالي الجديد- سجلت متحصلات إيرادات الهيئة زيادة بمقدار 33 مليونا و972 ألفا و46 جنيها بنسبة 34% عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي (2022/2021)، وبزيادة قدرها 45 مليونا و497 ألفا و625 جنيها بنسبة 51.4% عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي قبل الماضي (2021/2020).

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