إيرادات هيئة الأوقاف تتجاوز 134 مليون جنيه خلال يوليو من العام المالي الجاري

سجلت هيئة الأوقاف المصرية إجمالي متحصلات من الإيرادات، خلال شهر يوليو من العام المالي الجاري (2023/2022)، بلغ 134 مليونا و24 ألفا و571 جنيها.

وذكرت وزارة الأوقاف -في بيان، اليوم الأحد- أن خلال يوليو -الشهر الأول من العام المالي الجديد- سجلت متحصلات إيرادات الهيئة زيادة بمقدار 33 مليونا و972 ألفا و46 جنيها بنسبة 34% عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي (2022/2021)، وبزيادة قدرها 45 مليونا و497 ألفا و625 جنيها بنسبة 51.4% عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي قبل الماضي (2021/2020).