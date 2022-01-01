طيارو لوفتهانزا يصوتون لصالح تنظيم إضراب جديد للمطالبة بزيادة أجور

أعلنت نقابة الطيارين في ألمانيا "كوكبيت"، أن معظم الطيارين العاملين في شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران - كبرى شركات الطيران الأوروبية - أيدوا تنظيم إضراب للمطالبة بزيادة أجور وذلك بعد فرز الأصوات في أعقاب الاقتراع الذي أجرته بين أعضاء النقابة.

وقالت "كوكبيت" في بيان إن هذا مؤشر لا يمكن تجاهله، موضحة أن خطر وقف تشغيل طائرات "لوفتهانزا" قد شهد زيادة لكن نتيجة المشاورات لا تعني بشكل تلقائي بأنه سيتم تنفيذ إضراب، بحسب ما نقلته شبكة "دويتش فيله" الألمانية.

وأضافت النقابة أنها ستعيد فورا إطلاق المفاوضات المتعثرة حاليا مع الإدارة "مع دعم أكبر" من أعضائها.

وتوظف "لوفتهانزا" نحو 5500 طيار في عملياتها المرتبطة بنقل الركاب والشحن ويعد اتحاد "قمرة القيادة" النقابة الوحيدة الممثلة لهم، مشيرة إلى أن 97.6% من الطيارين صوتوا لصالح إضراب الطيارين العاملين في خدمة الركاب و99.3% بالنسبة للعاملين في خدمة الشحن. وبلغت نسبة المشاركة نحو 95% من أعضاء النقابة.

ويطالب الطيارون بزيادة رواتبهم بنسبة 5.5% هذا العام، يتبعه تعديل تلقائي يتماشى مع التضخم، كما تطالب النقابة بضمان بشأن حجم أسطول "لوفتهانزا" من أجل تأمين وظائف الطيارين.

وكانت نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات أصابت أكبر شركة طيران في ألمانيا بالشلل تقريبا الأربعاء الماضي من خلال الإضراب التحذيري الذي شارك فيه عمال أطقم الخدمات الأرضية، وقد أدى ذلك إلى إلغاء أكثر من 1000 رحلة وتغيير خطط السفر لنحو 134 ألف شخص، وتطالب نقابة الطواقم الأرضية "فيردي" برفع الأجور بنسبة 9.5%، بينما رفضت الإدارة المطالب حتى الآن.