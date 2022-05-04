حزب الله اللبناني ينشر إحداثيات وصور سفن استخراج الغاز في كاريش

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، إحداثيات سفن استخراج الغاز والنفط في كاريش ومعلومات عنها.



وقال الإعلام الحربي، حسبما أفاد موقع قناة المنار اللبنانية اليوم الأحد: "الرسالة للعدو الاسرائيلي .. في المرمى.. واللعب بالوقت غير مفيد".



ويبدأ الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل​ ​آموس هوكشتاين​ زيارة إلى بيروت، وفق ما أعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب يوم الثلاثاء الماضي.



يذكر أن الوسيط الأمريكي هوكشتاين زار بيروت في 13 يونيو الماضي، حيث التقى كبار المسؤولين اللبنانيين، وسمع منهم ردا موحدا في مسألة المفاوضات غير المباشرة للترسيم يتمثل بالتمسك بالخط 23 وبحقل قانا كاملا.



وتم عقد خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وذلك بمقر القوات الدولية "اليونيفيل" في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان، إلا أن المفاوضات متوقفة منذ فترة.