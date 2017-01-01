ضبط المتهمين بسرقة غطاء سيارة بالغربية

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كشف أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله قيام شخصين بسرقة غطاء سيارة بالغربية، وضبط مرتكبا الواقعة.

ورصد الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام شخصين يستقلان مركبة توكتوك بسرقة غطاء سيارة ملاكى أثناء وقوفها بمنطقة منشية البكرى بمحافظة الغربية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات بالواقعة وبسؤال مالك السيارة المُشار إليها قرر باكتشافه سرقة غطاء السيارة أثناء توقفها أسفل منزله الكائن بالمنطقة محل الشكوى وعدم قيامه بتحرير محضر بالواقعة.

كما أمكن تحديد مرتكبى الواقعة، وهما شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة الغربية، وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما ومركبة "التوك توك" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهمين أقرا بارتكابهما الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط غطاء السيارة المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.