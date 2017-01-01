 النرويج ترسل 14 مركبة مدرعة خفيفة إلى أوكرانيا - بوابة الشروق
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النرويج ترسل 14 مركبة مدرعة خفيفة إلى أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الأحد 31 يوليه 2022 - 6:17 ص | آخر تحديث: الأحد 31 يوليه 2022 - 6:17 ص

تبرعت النرويج بـ 14 مركبة مدرعة خفيفة من طراز افيكو إلى أوكرانيا اليوم السبت.
وقال وزير الدفاع النرويجي بيورن أريلد جرام، في تعليقه على نقل المركبات المدرعة: "تواصل النرويج المساهمة في نضال الأوكرانيين من أجل الحرية وتقوم الحكومة باستمرار بتقييم كيف يمكن للنرويج تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا في دفاع البلاد ضد الغزو الروسي" -بحسب ما نقلته وكالة أنباء /يوكرينفورم/ الأوكرانية.
يذكر أن القوات النرويجية استخدمت نفس نوع المركبات في أفغانستان وتبرعت النرويج بالفعل بمعدات عسكرية أخرى مثل المدفعية والأسلحة الدفاعية المضادة للطائرات المحمولة وناقلات الجنود المدرعة إلى أوكرانيا.

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