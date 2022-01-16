وول مارت ترفع حصتها في فليبكارت الهندية

ذكرت تقارير إخبارية أن سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية وول مارت أنفقت 4ر1 مليار دولار خلال الأيام الماضية لترفع حصتها في شركة التجارة الإلكترونية الهندية فليبكارت.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن وول مارت اشترت حصة صندوق الاستثمار الأمريكي تيجر جلوبال في فليبكارت، بحسب خطاب موجه من صندوق الاستثمار الموجود مقره في نيويورك إلى مساهميه. وتقدر الصفقة القيمة الإجمالية للشركة الهندية بحوالي 35 مليار دولر.

كانت وول مارت قد اشترت 77% من أسهم فليبكارت في 2018 مقابل 16 مليار دولار.

يذكر أن فليبكارت هي شركة تجارة إلكترونية هندية مقرها في بنجالور بولاية كارناتاكا الهندية.وأسسها ساشين بانسال و بيني بانسال في عام 2007 وركزت الشركة في البداية على مبيعات الكتب، قبل التوسع في فئات المنتجات الأخرى مثل الإلكترونيات والأزياء ومستلزمات المنازل ومحلات البقالة ومنتجات أخرى.