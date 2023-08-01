تركيا تستقبل قرابة 23 مليون سائح في النصف الأول من 2023

استقبلت تركيا خلال النصف الأول من العام الحالي 22 مليونا و945 ألف سائح.

وقال محمد نوري أرصوي وزير الثقافة والسياحة التركي في تصريح اليوم، إن بلاده تهدف لاستقبال 60 مليون سائح بحلول نهاية العام؛ لجني عائدات سياحية بقيمة 56 مليار دولار.

يشار إلى أن عائدات السياحة في تركيا ارتفعت بنسبة 32.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، على الرغم من الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب البلاد في فبراير الماضي.

وعلى صعيد آخر، أكد أرصوي أن وزارته تواصل أعمالها بجامع آيا صوفيا في إسطنبول لتعزيز مقاومته للزلازل، موضحا أن الجامع استقبل قرابة 21 مليون زائر منذ إعادة افتتاحه للعبادة في يوليو 2020.

ويقع آيا صوفيا في منطقة السلطان أحمد بمدينة إسطنبول التركية، ويعد من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.

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