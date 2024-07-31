أوليمبيك ليون الفرنسي يرعى مواهب نادي دينامو المصري

أبدى هواكيم كوديوي، نائب رئيس نادي أوليمبيك ليون الفرنسي، سعادته البالغة بشراكة ناديه مع نادي دينامو إف سي، أحد أندية دوري الدرجة الرابعة في مصر، كأول نادي مصري يتم التعاون معه في مجال تطوير ناشئ ومدربي كرة القدم بالنادي.

أضاف كوديوي أن نادي ليون سيتكفل برعاية المواهب الصغيرة من الناشئين وثقل خبرات مدربي النادي، علي غرار ما حدث مع عدد من الدول خارج أوروبا علي مدار 12 عاما، مذكرا بأسماء نجوم لاسيما من السنغال غزوا كبريات الأندية العالمية وكانوا نتاج هذا المشروع الكروي العملاق.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه نادي دينامو إف سي برئاسة علي عصام عبد المنعم للاحتفاء بالشراكة مع نادي ليون الذي يعد أحد أكبر 3 أندية في أوروبا في مجال رعاية الموهوبين.

وحضر المؤتمر الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبري مندوب من السفارة الفرنسية بالقاهرة، وجولين نيهري مدير قطاع الناشئين بنادي أوليمبيك ليون وجوهان ليفين رئيس قطاع الناشئين بالنادي الفرنسي، الى جانب نخبة من نجوم الكرة المصرية من بينهم نجم مصر السابق علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي، ومحمد صديق نجم الزمالك والاهلي السابق والاعلامي كريم حسن شحاته مدير الكرة السابق بنادي البنك الاهلي والاعلامي محمد الليثي ونخبة من رجال الصحافة والاعلام.

وفي بداية المؤتمر أكد علي عصام عبد المنعم، حرصه الشديد علي إبرام اتفاقية تعاون طويلة لمدة 4 سنوات، مع نادي أوليمبيك ليون علي خلفية تجاربه الناجحة واللافتة التي حققها العملاق الفرنسي في عدد من الدول الافريقية والعربية، معربا عن سعادته أن ناديه ، دينامو، كان صاحب السبق بين كل الأندية المصرية.

وأوضح عبد المنعم ان اختيار نادي أولمبيك ليون للتعاون معه ليس فقط لمجرد كونه ثالث أفضل قطاع ناشئين على مستوى أوروبا، لكن الهدف الاساسي هو منح اللاعبين المميزين فترات معايشة، بالإضافة إلى قدوم مدير قطاع الناشئين وكشافي نادي ليون إلى مصر بشكل منتظم ،4 مرات سنويا، لمتابعة ناشئي نادي دينامو، واختيار اللاعبين المميزين منهم.

وأشار إلى أن هناك بالفعل مواهب لفتت نظر مسئولي النادي الفرنسي خلال متابعتهم لتدريبات فرق ناشئ نادي دينامو.

وأضح أنه تم استهداف إحدى كبريات الشركات الكروية العالمية للتعاون معها كونها تمتلك أكثر من 5 أندية أوروبية كبيرة، من بينها : نادي ليون ونادي كريستال بالاس الإنجليزي، فضلا عن أندية في بلجيكا وأمريكا.

وأردف أنه تم الاستقرار على المشاركة في أقوى المنافسات للناشئين، سواء كانت محلية أو عالمية، لاكتساب الناشئين للخبرات المطلوبة لإعدادهم للاحتراف الخارجي في أوروبا.

وأشاد علاء نبيل بهذا التعاون مشددا علي أن أكثر ما لفت نظره في حديث مسئولي نادي أوليمبيك ليون هو التركيز علي جزء الإعداد النفسي للمواهب الصغيره وكسبهم ثقافات كروية جديدة تنقص اللاعبين في مصر.

وشدد جولين نيهري مدير قطاع الناشئين بنادي أوليمبيك ليون علي أن النادي سيتكفل بمنح فرص معايشة مجانية داخل نادي ليون لأفضل المواهب.

بينما أكد جوهان ليفين رئيس قطاع الناشئين بالنادي الفرنسي على منح مدربي النادي كورسات تدريبية متطورة الي جانب متابعتهم علي مدار السنوات الاربع القادمة .

وفي نهاية المؤتمر أهدى الوفد الفرنسي قميص النادي لرئيس نادي دينامو ويحمل الرقم " 28 " في اشارة الي مدة الشراكة التي تستمر حتى عام 2028.