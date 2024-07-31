منتخب اليد يحرج فرنسا بتعادل مثير في أولمبياد باريس

أحرج منتخب لكرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني خوان كارلوس باستور نظيره الفرنسي البلد المستضيف وحامل لقب أوروبا وذهبية أولمبياد طوكيو بعدما تعادل معه مساء اليوم بنتيجة 26-26 في الجولة الثالثة من الدور الأول بأولمبياد باريس .

تفوق منتخب مصر على فرنسا خلال شوطي اللقاء حيث تقدم في الشوط الأول بنتيجة 15-11 ثم واصل تفوقه في الشوط الثاني لتتعادل فرنسا في الثانية الأخيرة 26-26.

واقترب منتخب مصر من التأهل لربع النهائي بعدما احتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط خلف النرويج والدنمارك في المجموعة الثانية قبل المواجهتين المقبلتين أمام المجر والنرويج .

وكان المنتخب المصري قد خسر في المباراة الماضية أمام المنتخب الدنماركي بنتيجة 30-27، بينما فاز على نظيره المجري في المباراة الأولى بنتيجة 35-32 ، بينما خسر منتخب فرنسا أمام الدنمارك النرويج على الترتيب .

وحقق منتخب مصر إنجازا تاريخيا في أولمبياد طوكيو 2020 باحتلال المركز الرابع كأول منتخب عربي وإفريقي.

وتضم قائمة لاعبي منتخب كرة اليد في أولمبياد باريس 17 لاعبا بواقع 14 لاعبا أساسيا و3 لاعبين احتياطيين وهم”إبراهيم المصري، يحيى خالد، عبد الرحمن فيصل، محمد طارق، يحيى الدرع، سيف الدرع، مهاب سعيد، أحمد هشام السيد دودو، أحمد عادل، كريم هنداوي، علي زين، محمد سند، محمد علي، عمر الوكيل بكار”، فيما ضمت قائمة اللاعبين الاحتياطيين “خالد وليد، محمد الطيار، أكرم يسري”.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في كل مجموعة إلى دور الثمانية والذي يقام بنظام خروج المغلوب.

وتعد هذه المشاركة الثامنة لمنتخب لكرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية، إذ سبق أن شارك 7 نسخ آخرها أوليمبياد طوكيو 2020.