الأمم المتحدة: هجوما بيروت وطهران يمثلان تصعيدا خطيرا

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قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن هجومي بيروت وطهران يمثلان تصعيدًا خطيرًا.

ونقلت وكالة رويترز عن دوجاريك قوله إن هناك مساعي تهدف لتقويض أهداف التوصل لوقف لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حركة المقاومة «حماس»، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية «إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد».

ومساء أمس الثلاثاء، شنت إسرائيل غارة جوية على ضاحية بيروت الجنوبية، واستهدفت خلال القيادي في حزب الله فؤاد شكر.

واليوم، أفاد مصدران أمنيان لوكالة «رويترز»، بالعثور على جثة القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر.

وقال المصدران إنّ جثة القائد العسكري بحزب الله فؤاد شكر عُثر عليها وسط حطام نتيجة ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.