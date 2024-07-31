وجهت خولة ابنة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد استشهاد والدها.

وقالت في مقابلة بثتها قناة الجزيرة مباشر، اليوم الأربعاء: «أنت يا نتنياهو مفكّر بعملتك واغتيالك للقائد إسماعيل هنية إنك انتصرت.. لا والله ما انتصرت».

وأضافت: «والله دماء (والدي) نور إلى يوم الدين ودماؤه لعنة ستطاردك يا نتنياهو أنت وكل جيشك وكل أعوانك».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حركة المقاومة «حماس»، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية «إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد».