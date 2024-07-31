يوسف القعيد: قراءة صحف دولة الاحتلال نوع من التطبيع

قال الكاتب والأديب يوسف القعيد، إن التعامل مع أي إسرائيلي خيانة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "المشهد" الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، عبر شاشة "ten"، مساء الأربعاء، أنه لا يقرأ الصحف الإسرائيلية ليس لأنها تصدر بالعبرية، ولكن لأن قراءة هذه الصحف هو نوع من التطبيع.

وأشار إلى أن دولة الاحتلال هي عدو الأمس والغد، متابعا: "علينا أن ننشأ أبنائنا على هذا النحو".



ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحقق الكثير من المكاسب في ظل سعي الدول العربية إلى التطبيع معه، مشيرًا إلى أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إيران التي تعتبر آخر دولة، من الممكن أن تطبع مع الاحتلال، جريمة بشعة.



ولفت إلى أن دولة الاحتلال استعمارية وقامت على أراضي الشعب الفلسطيني، ومن الضروري أن تنتفي عن الاحتلال صفة الدولة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حركة المقاومة «حماس»، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية «إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد».