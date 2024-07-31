ابنة إسماعيل هنية بعد استشهاده: والله لا تليق بأبي إلا الفردوس الأعلى

قالت خولة ابنة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن الله عز وجل شرَّفهم باستشهاده، وذلك بعد اغتياله في طهران.

وأضافت في مقابلة بثتها قناة الجزيرة مباشر، اليوم الأربعاء: «آن لهذا الجسد الطاهر أن يرتاح.. ربنا أكرمه في الفردوس الأعلى، والله لا تليق بأبي إلا الفردوس الأعلى».

وأشارت إلى أنّ الاحتلال تخيل أنه سيشعر بالراحة باغتيال هنية، معقبة: «لا والله.. والله دماء والدي ستطاردهم إلى يوم الدين بإذن الله».

وتمنت أن تكون دماء والدها نصرًا وحقنًا لدماء الفلسطينيين التي تُراق في قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حركة المقاومة «حماس»، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية «إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد».