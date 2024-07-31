السلطات الإسرائيلية تأمر بفتح الملاجئ في تل أبيب ووسط البلاد

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء، أن السلطات الإسرائيلية أمرت بفتح الملاجئ في تل أبيب وريشون لتسيون، تحسبا من رد "حزب الله" على القصف الإسرائيلي على العاصمة اللبنانية بيروت.



وقالت صحيفة "معاريف": "أعلنت السلطات المحلية في وسط البلاد، بما فيها ريشون لتسيون، أنها فتحت الملاجئ خوفا من رد فعل من حزب الله".

وأضافت: "بالنسبة لإسرائيل، فقد انتقلت الكرة الآن إلى ملعب حزب الله"، مشيرة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين قالوا: "ليس لدينا مصلحة في المزيد من التدهور الأمني. وفي الوقت نفسه فإن إسرائيل مستعدة لأي سيناريو".

ومساء الثلاثاء، قالت مراسلة روسيا اليوم إن قصفا إسرائيليا استهدف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأكدت أن الطيران الاسرائيلي شن غارة استهدفت منطقة حارة حريك بالقرب من مستشفى بهمن في الضاحية الجنوبية لبيروت وسط أنباء عن وقوع إصابات.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم "دقيق" في العاصمة اللبنانية بيروت أسفرت عن مقتل قائد في حزب الله المسؤول عن "قتل الأطفال في مجدل شمس والعديد من مواطني إسرائيل".

وكشف الإعلام العبري أن الجيش الإسرائيلي اغتال في الهجوم فؤاد شكر المستشار العسكري الكبير لأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله.

إلى ذلك، أوضح مراسل روسيا اليوم أن القصف الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت خلف قتيلا و10 جرحى كحصيلة أولية.

وشهدت الأيام الأخيرة تصعيدا في الوضع الميداني بعدما اتهمت إسرائيل حزب الله بالمسؤولية عن مقتل 12 طفلا وإصابة آخرين بصاروخ سقط على بلدة مجدل شمس بالجولان المحتل وهددت إسرائيل برد قاس على الحادثة، فيما نفى حزب الله علاقته بالأمر.