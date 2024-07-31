قتلى وجرحى في هجوم استهدف موقعين تابعين للحشد الشعبي شمالي بابل العراقية

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أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، مساء الثلاثاء، بوقوع انفجارين في موقعين شمالي مدينة بابل /حوالي 85 كم جنوب بغداد/.

ونقلت القناة عن مصدر أمني لم تكشف عن هويته أن "انفجارين وقعا ضمن مواقع تابعة للحشد الشعبي في جرف النصر في بابل".

وأضاف المصدر أنه لم يتم التأكد من طبيعة الانفجارين، وما إذا كانا ناجمين عن قصف أو حادث عرضي، مشيرا إلى "تسجيل ثلاثة شهداء وثلاثة مصابين كحصيلة أولية".

وذكر الحشد الشعبي أن "استهداف الدوريتين التابعتين للواء 47 بالحشد الشعبي شمال بابل تم بواسطة صواريخ اطلقت من طائرات مسيرة".