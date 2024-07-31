حزب الله اللبناني: استشهاد إسماعيل هنية سيزيد المقاومين إصرارا على مواصلة الجهاد

أكد حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء أن "استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية سيزيد المقاومين إصراراً على مواصلة طريق الجهاد".

وقال حزب الله في بيان صحفي اليوم :"نتقدم إلى الشعب الفلسطيني المجاهد والمظلوم والأبي وإلى إخواننا الشرفاء في حركة حماس وإلى جميع الفصائل العزيزة في المقاومة الفلسطينية وإلى شعوبنا العربية وإلى كل مجاهد مقاوم وحر وشريف، بأحر التعازي باستشهاد القائد الكبير والصادق والأخ العزيز اإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ونتوجه بالخصوص الى عائلته الشريفة والمضحية والتي قدمت عشرات الشهداء من رجالها ونسائها على طريق تحرير القدس وفلسطين".

وأضاف الحزب أن "شهادة القائد هنية ستزيد المقاومين المجاهدين في كل ساحات المقاومة إصرارا وعنادا على مواصلة طريق الجهاد، وستجعل عزيمتهم أقوى في مواجهة العدو الصهيوني، قاتل النساء والأطفال ومرتكب الإبادة الجماعية في غزة، والمغتصب لأرض فلسطين ومقدسات الأمة".

وأشار إلى أن "القائد الشهيد اسماعيل هنية من قادة المقاومة الكبار في عصرنا الحاضر الذين وقفوا بكل شجاعة أمام مشروع الهيمنة الأمريكي والاحتلال الصهيوني، وحملوا دماءهم على أكفهم مستعدين للشهادة في سبيل القضية التي آمنوا بها وكانوا ينتظرون هذه الشهادة دائما وعلى طول الطريق".

وتابع الحزب "إننا في حزب الله نشارك إخواننا الأعزاء في حركة حماس جميع مشاعر الألم على فقد هذا القائد الكبير ومشاعر الغضب على جرائم العدو ومشاعر الاعتزاز بأن القادة في حركاتنا يتقدمون شعوبهم ومجاهديهم إلى الشهادة ومشاعر الثقة بالوعد الإلهي بالنصر لعباده المؤمنين المجاهدين".