متابعة المركز التكنولوجي وتنفيذ حملات النظافة والتجميل بالرحمانية

قام كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، بمتابعة سير العمل داخل المركز التكنولوجي بمركز الرحمانية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، وأكد على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للإجراءات القانونية وتذليل أي عقبات لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز تيسيرًا على المواطنين.

كما قام بجولة ميدانية لمتابعة حملات النظافة والتجميل التي تُجرى في شوارع الرحمانية للحفاظ على نظافة الشوارع والقضاء على الظواهر السلبية، وإعادة المظهر الحضاري لها، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بالتواجد الميداني بين المواطنين، والمتابعة المستمرة للمراكز التكنولوجية والملفات الخدمية بنطاق المحافظة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.