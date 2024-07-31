محافظ الغربية يكرم الطالبة نفيسة محمد لحصولها على المركز الثاني مكرر بالثانوية الأزهرية

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة الطالبة نفيسة محمد العفيفي وأسرتها، الحاصلة على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية للقسم العلمي للعام الدراسي 2023/2024، بحضور الشيخ عبد اللطيف طلحة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، والنائب عبد الله الشيخ، عضو مجلس النواب.

وكرّم المحافظ الطالبة، معربًا عن بالغ سعادته بحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية ورفعها اسم المحافظة عاليًا، مؤكدًا أن هذا النجاح هو بداية المشوار نحو تحقيق آمالها وطموحاتها في بناء المستقبل، وطالب المحافظ نفيسة بالحفاظ على هذا التفوق والاستمرار في النجاح والتقدم.

وأشاد المحافظ بدور أسرتها، مؤكدًا تقديره وعرفانه بالجميل لدور الأسرة ودعمها وإسهامها في نجاح وتفوق نفيسة، كما قدم التهنئة للقائمين على المعاهد الأزهرية لجهودهم المبذولة خلال العام الدراسي في تحقيق هذا الإنجاز المُشرف.

ومن جانبها، وجهت الطالبة نفيسة الشكر والتقدير لمحافظ الغربية، الذي حرص على تكريمها فور ظهور النتيجة، مما يمثل دافعًا قويًا لها لمواصلة النجاح والتفوق في المراحل الدراسية المقبلة. كما وجهت الشكر والتقدير لأسرتها والشكر الخاص لخالها علاء محمد إبراهيم عطية، الذي بذل قصارى جهده لتحقيق حلمها.