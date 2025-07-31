أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و53 ألفا و260 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و53 ألفا و260 فردا، من بينهم 1070 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11067 دبابة، منها دبابة واحدة أمس الأربعاء، و23066 مركبة قتالية مدرعة، و30911 نظام مدفعية، و1451 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1203 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 421 طائرة حربية، و340 مروحية، و48894 طائرة مسيرة، و3548 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و56822 من المركبات وخزانات الوقود، و3935 من وحدات المعدات الخاصة.

يتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.