 اصطدموا بالسقف وسقطوا أرضا.. مطبات عنيفة تصيب 25 راكبا وتجبر طائرة دلتا الأمريكية على الهبوط - بوابة الشروق
الخميس 31 يوليه 2025 7:42 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

النتـائـج تصويت

اصطدموا بالسقف وسقطوا أرضا.. مطبات عنيفة تصيب 25 راكبا وتجبر طائرة دلتا الأمريكية على الهبوط

د ب أ
نشر في: الخميس 31 يوليه 2025 - 7:05 م | آخر تحديث: الخميس 31 يوليه 2025 - 7:05 م

قالت شركة طيران دلتا إير لاينز إن رحلة جوية تابعة لها كانت متجهة من سولت ليك سيتي إلى أمستردام تعرضت لمطبات هوائية شديدة، مما أسفر عن نقل 25 راكبا إلى المستشفى واضطرار الطائرة إلى تغيير مسارها والهبوط في مطار مينيابوليس– سانت بول الدولي.

وهبطت الطائرة وهي من طراز إيرباص  أيه 330 – 900، التي تتسع لأكثر من 250 راكبا، قرابة الساعة 7:45 مساء بالتوقيت المحلي أمس الأربعاء، وكان بانتظارها فريق الإطفاء والمسعفون في المطار.

وأفادت شركة الطيران بأن الركاب الـ 25 نقلوا إلى مستشفيات لإجراء الفحوصات وتلقي العلاج.

وأفادت إحدي ركاب الطائرة بأن الركاب الذين لم يكونوا يضعون أحزمة الأمان تطايروا داخلها.

وقالت الراكبة ليان كليمنت ناش لشبكة (أيه بي سي نيوز) إن "الركاب اصطدموا بسقف الطائرة ثم سقطوا على الأرض. حتى عربات الخدمة ارتطمت بالسقف وسقطت، وأُصيب بعض الأشخاص. حدث ذلك عدة مرات، وكان الأمر مرعبا للغاية".

وقالت شركة دلتا في بيان: "نعرب عن امتناننا لجميع أفراد فرق الطوارئ الذين شاركوا في التعامل مع الحادث".

وتعد الإصابات الخطيرة الناتجة عن المطبات الهوائية أثناء الرحلات الجوية نادرة، لكن العلماء يقولون إنها قد تصبح أكثر شيوعا مع تغير المناخ الذي يؤثر في التيار النفاث.

وكان شخص قد لقي حتفه عندما تعرضت رحلة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية لمطبات هوائية شديدة في مايو 2024، وهو أول شخص يلقى حتفه بسبب المطبات الهوائية على متن شركة طيران كبرى منذ عدة عقود.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك