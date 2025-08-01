أمريكا والإكوادور توقعان اتفاقا لمكافحة الجريمة العابرة للحدود

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وقعت الولايات المتحدة والإكوادور، اليوم الخميس، اتفاقا ثنائيا يرمي إلى تعزيز تعاونهما ضد الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

ويسهل الاتفاق، الذي جرى توقيعه أثناء زيارة لوزير الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نوم للإكوادور، تبادل المعلومات المتعلقة بالمجرمين المشتبه بهم وتقييمات المخاطر للشحنات والمسافرين.

وقالت نوم للصحفيين إن الجهود تعد "خطوات ضرورية لتحسين الأمن وضمان أن الهجرة تتم في إطار القانون".

ويأتي الاتفاق فيما تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعزيز التعاون الإقليمي في حملتها الصارمة ضد الهجرة والمجموعات الإجرامية العابرة للحدود، بما في ذلك "ترين دي أراجوا"، العصابة الفنزويلية التي تم تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية من قبل البيت البيض في وقت سابق من العام الجاري.

ووقعت نوم أمس الأربعاء اتفاقا مشابها مع تشيلي، التي زارتها في إطار أحدث جولة لها في أمريكا اللاتينية.