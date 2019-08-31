المتظاهرون في هونج كونج يحاولون تجاوز الحواجز الأمنية باتجاه البرلمان

شهدت شوارع هونج كونج، اليوم السبت، اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وأضرم المتظاهرون، حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل، النيران بالحواجز الأمنية القريبة من البرلمان، في محاولة منهم للوصول إليه.

وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع هونج كونج بالصين، من أجل مواصلة الضغط على الحكومة لإلغاء القانون الذي يسمح بتسليم المجرمين إلى بعض الدول ومنها الصين.

وكانت موجة من الغضب العارم قد اجتاحت هونج كونج بعد الإعلان عن تعديل القانون الذي يسمح بتسليم المجرمين إلى الصين، الأمر الذي دفع الآلاف إلى الخروج للشوارع للتظاهر بشكل يومي، في واحدة من أكبر التظاهرات الاحتجاجية في تاريخ المدينة.