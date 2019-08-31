الشرطة الفرنسية تبحث عن الدافع وراء حادث الطعن بالقرب من ليون

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تبحث الشرطة الفرنسية عن الدافع وراء حادث الطعن الذي شهدته مدينة ليون الفرنسية ظهر اليوم السبت وذلك عقب القبض على مشتبه به.

وأسفر الهجوم عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين على الأقل، من بينهم ثلاثة أشخاص حالتهم خطيرة.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصادر في الشرطة المحلية أن المهاجم حسبما زعم قد نفذ بمفرده الهجوم الذي وقع أمام إحدى محطات المترو في بلدة فيلوربان بالقرب من مدينة ليون جنوب شرقى فرنسا.

وذكرت تقارير في بادئ الأمر بأنه كان هناك مهاجم ثانٍ مسلح بسيخ معدنى من الأنواع المستخدمة فى الشواء.

وأشارت تقارير إلى أن القتيل هو شاب يبلغ من العمر 19 عامًا.

ولم تصل حتى الآن أي بلاغات إلى ممثل الادعاء العام المسؤول عن التحقيقات في الحوادث الإرهابية.

وفقًا للمعلومات الواردة من قناة (بي إف إم تي في) الإخبارية الفرنسية ، يتردد بأن الجاني هو رجل لم يكن معروفًا من جانب الشرطة.