البالون الطائر يحلق مجددا في سماء الأقصر المصرية بتقنية«الصندوق الأسود»

شهدت مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، صباح اليوم السبت، انطلاق رحلات البالون الطائر "المناطيد" مجددا فى سماء المدينة، وذلك بعد توقف تلك الرحلات لفترة تجاوزت الشهرين.

ويقول محمد قناوى، الخبير السياحى المصرى وعضو مجلس إدارة غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة فى مدينة الأقصر لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ" إن البالون انطلق اليوم فى سماء المدينة بلا سياح، وحلق فوق المعالم الفرعونية غرب مدينة الأقصر، فى مهمة تجريبية، هدفها التأكد من جاهزية تقنيتى تحديد المواقع الجغرافية "جى بى إس" و"الصندوق الأسود" لمراقبة رحلات البالون وتتبع مسارها وموقع هبوطها، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها سلطة الطيران المدني بمصر؛ بهدف حماية السياح وتحقيق من التأمين والمراقبة لرحلات البالون فوق مدينة الأقصر.

ويشير قناوى إلى أن "الإجراءات الجديدة التى تقرر العمل بها تتضمن استخدام كاميرات ذات تقنيات عالية توضع على جسم البالون، لتسجل كل رحلة بالون منذ لحظة إقلاعها وحتى هبوطها، لتكون بمثابة الصندوق الأسود الذي يسجل تفاصيل الرحلة منذ انطلاقها وحتى هبوطها".

ولفت قناوي إلى استخدام أجهزة حديثة تساعد على تحديد موقع البالون الطائر في الجو، بجانب استخدام أجهزة "جى بى إس" تسجل الحركة الملاحية للرحلة ليكون ذلك التسجيل كمرجع لسلطة الطيران المدنى فى أعمال مراقبة الالتزام بمبادئ السلامة.

وأشار إلى استخدام برنامج إلكترونى يساعد قائد البالون على الملاحة الجوية باستخدام خريطة إلكترونية تسمح لقائد البالون بمعرفة سرعة طبقات الهواء واتجاهها، وإقامة محطة حديثة للأرصاد الجوية بموقع طيران البالون لإمداد قائدي البالون بمعلومات عن أخبار الطقس على مدار 24 ساعة.

ويترقب القطاع السياحي في الأقصر، عودة رحلات البالون الطائر إلى سماء المدينة بعد الانتهاء من تقييم الرحلات التجريبية.

وكانت رحلات البالون الطائر قد توقفت فى سماء مدينة الأقصر، فى 21 من شهر يونيو الماضى، بعد أن دفعت الرياح ببالون طائر إلى مناطق جبلية، ونجح قائده في السيطرة عليه والهبوط به بسلام وسط أحد الأودية الجبلية الواقعة بين مدينتى الأقصر ونجع حمادي، دون وقوع خسائر أو إصابات بين ركاب البالون العشرة الذين كانوا ينتمون لجنسيات أوروبية وآسيوية.

يذكر أن رحلات البالون فوق معابد الفراعنة، فى غرب الأقصر، بصعيد مصر قد اكتسبت شهرة واسعة، حتى جرى إقامة مهرجان دولى للبالون فى المدينة، التى باتت تشتهر بهذا النمط من السياحة، حيث استضافت المدينة مهرجانا دوليا للبالون بمشاركة 41 طيارا من تسع دول أوروبية.