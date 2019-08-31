شريف منير يكشف سبب ارتدائه لـ«تي-شيرت» محمد صلاح بحفل الإسكندرية

كشف الفنان شريف منير عن سبب ارتدائه لـ«تي-شيرت» محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف بصفوف نادي ليفربول الإنجليزي، مساء أمس، خلال مشاركته كقارع للطبول في حفل بمكتبة الإسكندرية مع فرقته «نوستاليجا».

وأرجع شريف منير ارتداء «تي-شيرت» «صلاح»، إلى ثلاثة أسباب وهي؛ حبه له أولا، وأنه طلب منه «التي-شيرت» عن طريق صديق مشترك بينهما وقام صلاح بإرساله على الفور، والسبب الثالث أنه يدعمه.

يذكر أن الفنان شريف منير، قد أحيا أمس حفلا جماهيريا، في مكتبة الإسكندرية، بصحبة فرقته «نوستالجيا»، قدموا خلاله عرض لأهم أغاني الفترة التي بين السبعينات وحتى والتسعينات، ويعد هذا الحفل الأول له مع فرقته بعد توقفه عن قرع الطبول لسنوات.