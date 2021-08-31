التحالف: 8 إصابات وتضرر طائرة في هجوم للحوثيين على مطار أبها السعودي

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقياد السعودية، اليوم الثلاثاء، حدوث ثمانية إصابات وتضرر طائرة مدنية جراء محاولة الهجوم على مطار أبها جنوب غربي المملكة "عبر مسيّرة مفخخة حوثية ثانية"، اعترضتها الدفاعات السعودية.

وأشار التحالف في بيان صحفي إلى "وجود 8 إصابات وفقاً للمعلومات الأولية لمحاولة الهجوم على مطار أبها وتناثر الشظايا".

وأضاف أن "الاعتداء الثاني على مطار أبها الدولي من قبل الحوثي خلال 24 ساعة، يمثل جريمة حرب".

وكان التحالف أعلن فجر اليوم أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة حوثية مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي في المملكة، مشيرا إلى تناثر الشظايا جراء اعتراض الطائرة المسيرة في محيط مطار أبها دون إصابات أو أضرار.

ويطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية وهو ما تصاعد مؤخراً بشكل لافت.