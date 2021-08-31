ضبط متهم بحوزته 21 كيلو حشيش و1500 قرص مخدر في الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، التابع لقطاع المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط شخص في الإسكندرية؛ لاتهامه بحيازة 173 طربه لمخدر الحشيش، تزن 21.5 كيلو جرام، و1500 قرص مخدر، بقصد الاتجار، وقدرت قيمتهم المالية 1 مليون و600 ألف جنيه.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخص، بالاتجار بالمواد المخدرة على نطاق واسع.

وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن "الوطني، والعام"، تم عمل كمين للمتهم "له معلومات جنائية مُسجلة"، وضبطه في نطاق دائرة قسم شرطة محرم بك، وبتفتيشه عثر بحوزته على المخدرات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الاثنين، فإنه وبمواجهته اعترف بنشاطه، وأقر بأن المخدرات التي ضبطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.