روسيا: تصويت مجلس الأمن الدولي حول أحداث أفغانستان خيب أملنا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تشعر بخيبة أمل لأن الشركاء الغربيين لم يتركوا الوقت الكافي للتفكير ولتنسيق الوثائق، عند التصويت في مجلس الأمن الدولي حول أحداث أفغانستان.

وأضافت زاخاروفا -في تصريح صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء- "إن روسيا ساهمت مساهمة كبيرة في جعل الوثيقة تبدو متوازنة قدر الإمكان، لكي تفي بالمهام العاجلة للتسوية الأفغانية. ولكن في النهاية اضطرت روسيا إلى جانب الصين، أثناء التصويت على النص للامتناع عن التصويت. لقد شعرنا بخيبة أمل لأن الشركاء الغربيين لم يتركوا الوقت الكافي للتفكير ولتنسيق الوثائق".

وتابعت أن "هناك أسباب للاعتقاد بأن ممثلي واشنطن ولندن وباريس اتفقوا على النص فيما بينهم مسبقا، وفقط في اللحظة الأخيرة تم عرضه على المجلس للنظر فيه". كما أعربت زاخاروفا عن أملها في أن يواصل الغرب مراعاة قلق روسيا والصين، فيما يتعلق بالاتجاه الأفغاني.

وقالت "ننطلق من أن الحفاظ على وحدة مجلس الأمن فيما يتعلق بمشاكل التسوية في أفغانستان، يمثل أولوية في هذه المرحلة، وهو أمر بالغ الأهمية للبلاد والمنطقة بأسرها".

بدوره، قال الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ، "إن النص لم يأخذ بالاعتبار بعض ما عرضته روسيا، ومن بينها ضرورة محاربة داعش، ولا الإشارة إلى أن إجلاء المتخصصين المؤهلين من أفغانستان سيؤثر سلبا على اقتصاد البلاد. لم يتضمن القرار كذلك التنويه بالأثر الضار لتجميد الأصول المالية الأفغانية على الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد.