نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مرتكبى واقعة اختطاف الطفل زياد بمدينة المحلة بالغربية وأعادته سالماً لأهليته.

وذلك فى ضربة أمنية جديدة تؤكد مدى قدرة أجهزة وزارة الداخلية على تحقيق الأمن للمواطنين وفرض هيبة القانون وبث الطمأنينة بين المواطنين.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها منذ قليل، أنها استعانت بالتقنيات الحديثة وتتبعت خط سير الجناة، مع فحص كل الملابسات المحيطة بالواقعة التى تناولتها مواقع التواصل الاجتماعى، فى ضبط مرتكبى واقعة خطف طفل بالغربية، حت تمكنت من إعادته لأهليته سالماً.

وأشارت الوزارة إلى أن سرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة يعد رسالة حاسمة بأن الشرطة المصرية قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وطمأنينة المواطنين.