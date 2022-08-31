نائب وزير الخارجية: قمة المناخ تتيح فرصة لدول إفريقيا لعرض احتياجاتها وأولوياتها

قال السفير حمدي لوزة نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، إن 66 يوما تفصل عن انطلاق فعاليات قمة المناخ في شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر.

وأضاف خلال انطلاق أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن تنظيم القمة في قارة إفريقيا يتيح فرصة ثمينة للدفع باحتياجات وأولويات دول القارة لقلب أجندة العمل المناخي وبخاصة في التكيف مع آثار التغير المناخي.

وأشار إلى حرص الرئاسة المصرية على تكريس الالتفات للبعد الإفريقي للعمل المناخي في مختلف المناقشات وعلى رأسها الأجندة الرئاسية للأيام الموضوعية.