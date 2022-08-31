3800 سائح يزورون معبد الكرنك بالأقصر

قال مصدر بمعبد الكرنك بالأقصر، إن المعبد شهد اليوم الأربعاء، إقبالا كبيرا من جانب السياح الأجانب والزوار المصريين، حيث بلغ عدد الزائرين للمعبد 3800 زائر.



وأوضح المصدر، لـ"الشروق"، أن جنسيات الزائرين تنوعت ما بين صربي، وروماني، وإسباني، وفرنسي، وإيطالي، وصيني، بالإضافة إلى عدد من الجنسيات العربية أبرزها تونس وبعض العرب المقيمين في إسبانيا وفرنسا، وزائرين مصريين توافدوا على المعبد.



وأضاف أن أعداد السياح الوافدين لزيارة المعبد حاليا تعتبر عالية في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المحافظة الفترة الأخيرة، فمنذ عام في نفس هذا التوقيت كان المعبد يسجل 1500 زيارة وهو عدد منخفض نوع ما لكنه يعد طبيعيا في مثل هذه الأجواء؛ لذلك فإن عدد اليوم يعتبر قياسي مقارنة بنفس ظروف العام الماضي.



وأكد أن الكثير من الجنسيات بدأت العودة مجددًا إلى المحافظة مع بدء عودة رحلات الطيران المباشر بين الأقصر ومدن أوروبية أبرزها مدريد، خاصة مع إيجاد الكثير من اللقاحات التي بشرت بنهاية فيروس كورونا وعودة الحياة مجددًا لطبيعتها.