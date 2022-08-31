مصادر دبلوماسية أوكرانية: زيلينسكي قد يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

يستعد الدبلوماسيون الأوكرانيون في الأمم المتحدة لزيارة محتملة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمدينة نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في الشهر المقبل، والتي ستكون أول زيارة خارجية معلنة له منذ بدء الحرب.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال أناتولي سلينكو المتحدث باسم البعثة الأوكرانية لدى الأمم المتحدة: "نحن مستعدون لزيارة كل ممثل بما في ذلك الرئيس". وذكر سلينكو أن اسم زيلينسكي تم إدراجه في القائمة التي تم إعدادها حتى الآن لأكبر حدث للمنظمة الدولية.

غير أن سلينكو أكد أن هذه القائمة يمكن أن تتغير وقال إنه " لا يزال من غير الواضح بعد" ما إذا كانت الرحلة ستتم بالفعل.

وأوضح الدبلوماسيون أن كل رحلة للرئيس يمكن أن تكون مرتبطة بمخاطر كبيرة على حياته، وأضافوا أن أي قرار بخصوص هذا الموضوع مرهون بتطورات الوضع في أوكرانيا التي تتعرض لهجوم روسي منذ أكثر من نصف عام.

وتنعقد جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام بداية من يوم 20 من الشهر المقبل، وسيكون الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من بين الشخصيات التي سلتقي خطابا أمام الجمعية.

ومن المرجح أن يكون لوجود الرئيس الأوكراني في القاعة الكبرى للجمعية تأثير رمزي كبير بالنظر إلى الحرب المستمرة داخل البلاد.

ويشار إلى أن زيلينسكي تنقل داخل أوكرانيا عدة مرات فقط منذ بدء الحرب وذلك لأسباب أمنية.