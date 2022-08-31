أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، رحيل المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريش، مدرب الفريق، وجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي تولى فيها المسئولية.

وتذبذب مستوى الأهلي في الفترة الأخيرة مما أدى إلى الهزيمة من الزمالك في نهائي كأس مصر بالإضافة إلى خسارة لقب الدوري الممتاز الذي توج به الغريم التقليدي نادي الزمالك فضلا عن إنهاء المسابقة المحلية في المركز الثالث.

وأكد مجلس إدارة الأهلي في بيان رسمي على تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذله سواريش ومساعديه، ومحاولاتهم التي لم تتوقف عن بذل أقصي ما لديهم سواء في التدريبات أو المباريات حتي يتمكن الفريق من تقديم الأداء المنتظر وتحقيق النتائج المرجوة، وهو ما يقدره النادي ومسئوليه، وفي إطار الاحترام والاحتراف الذي يحكم العلاقة بين الطرفين.

وأتم البيان: "نظرًا لبعض المعطيات تم اليوم إنهاء التعاقد مع سواريش ومعاونيه بالتراضي. وعبر مجلس الإدارة عن تمنياته لهم بالتوفيق و النجاح في خطواتهم المقبلة".

وكان مصدر مسئول بالنادي الأهلي قد اكد في تصريحات لبوابة الشروق صباح اليوم استقرار الإدارة على إقالة سواريش، البالغ من العمر 47 عامًا.

ويسعى الأهلي للتعاقد مع مدير فني قدير يستطيع أن ينهض بالفريق الأول وضمن المرشحين لقيادة الفريق هو كارلوس كيروش، مدرب المنتخب الوطني الأسبق، بالإضافة إلى عدد من الأسماء البارزة مثل وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب الأسبق.

وتولى البرتغالي سواريش تدريب الأهلي الشهر الماضي خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وفي السطور التالية نستعرض كشف حساب ريكاردو سواريش مع الأهلي قبل رحيله بشكل رسمي:

وخاض سواريش 17 مباراة مع الأهلى، بواقع 14 لقاء بالدوري و3 لقاءات بكأس مصر، حقق الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 3 مرات، وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 6.

وحافظ الأهلى مع سواريش على نظافة شباكه في 11 لقاء أمام كل من الجونة ومصر المقاصة والمقاولون وفاركو والاتحاد السكندرى والمصري البورسعيدي ومصر المقاصة بكأس مصر وإيسترن كومبانى والإسماعيلي وإنبي وسيراميكا كيلوباترا بالدوري قبل أن تتلقى شباكه هدفاً من أحمد سمير لاعب الطلائع في المباراة قبل الأخيرة.