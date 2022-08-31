رئيس مجلس الرئاسة اليمني يعرب عن تقديره لمواقف مصر المساندة لبلاده

أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين بلاده ومصر، وتقديره لمواقف مصر قيادة وحكومة وشعبا ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، بما في ذلك توجيهات القيادة المصرية لتصحيح أوضاع المقيمين اليمنيين.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء خلال استقبال الدكتور رشاد العليمي اليوم الأربعاء، السفير غير المقيم المصري لدى اليمن، أحمد فاروق، حيث بحثا مستجدات الوضع اليمني، وجهود إحلال السلام في البلاد.

وأشاد السفير المصري خلال اللقاء بنتائج الزيارة الرسمية لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى مصر، والترتيبات الجارية لتنفيذها بالتنسيق عبر القنوات الرسمية في البلدين الشقيقين.

وتطرق اللقاء إلى الجهود الأممية والدولية من أجل تنفيذ بنود الهدنة الجارية، والضغوط المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية على الوفاء بالتزاماتها بموجب الإعلان الأممي، واتفاق ستوكهولم خصوصا فيما يتعلق بفتح طرق تعز والمحافظات الأخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات سفن الوقود الواصلة عبر موانئ الحديدة بتسهيل من الحكومة الشرعية.